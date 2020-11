A mão de Lua, filha de Tiago Leifert Reprodução

Por O Dia

Publicado 31/10/2020 18:38 | Atualizado 31/10/2020 18:39

Três dias após o nascimento da filha Lua, a jornalista Daiana Garbin postou a primeira foto da menina. Calma, gente! Ela só clicou a mãozinha da criança, mas avisou que é a cara do pai, o apresentador Tiago Leifert.

"Falam que você vai sentir um amor indescritível. Que será o dia mais feliz da sua vida. Que você vai mudar para sempre. Que sua filha vai te olhar e você vai derreter de amor. Que você vai ficar horas olhando para ela sem acreditar no milagre que é gerar uma vida. Sim, é tudo isso e MUITO mais. É incrível, indescritível, inexplicável, é gigante. Já estamos em casa com a nossa princesa, que é a cara do Papai, e queremos agradecer a todas as mensagens de carinho de vocês!", escreveu Daiana na legenda.