Por O Dia

Publicado 01/11/2020 05:00

Adiado em duas ocasiões entre o início e o meio deste ano em razão da pandemia, o show que Zezé Di Camargo e Luciano planejaram para comemorar os seus 29 anos de estrada finalmente poderá ser realizado: dia 19 de dezembro, no Espaço das Américas, em São Paulo.



Será uma apresentação ao vivo da dupla e, claro, serão tomadas as regras de protocolo de segurança imposto pelas autoridades de saúde do país. Todos os convidados terão suas temperaturas testadas por termômetros à distância na entrada da casa de show, e a plateia terá lugares disponíveis com distanciamento entre as cadeiras.



O show começará pontualmente às 21h, duas horas após a reabertura das portas, para que a casa possa estar vazia às 23h, atendendo a normas da prefeitura de São Paulo.



Já no embalo das comemorações das três décadas de sucesso, Zezé Di Camargo e Luciano estão em estúdio gravando uma websérie de cinco episódios que abrirá as comemorações da data. Entre relatos, memórias e revelações de um passado do qual se orgulham, os irmãos recebem, a cada episódio, um convidado ou convidada para uma nova parceria musical.