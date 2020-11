'Fica' é a nova música de Gabriel Maqui

Gabriel Maqui Divulgação

Por O Dia

Gabriel Maqui lançou recentemente a sua primeira música como parte do casting da Warner Music Brasil e como artista empresariado da bpmcom, 'Fica'. A faixa tem produção dos DOGZ, responsáveis por hits de Anitta, IZA, Gloria Groove, Melim e Francisco Gil, por exemplo. A música abre os trabalhos do cantor, que tem uma série de lançamentos programados para o próximo ano.



"'Fica' é o primeiro capítulo de uma história bem bacana que eu estou construindo com a bpmcom e com a Warner Music Brasil. Estou muito feliz com esse lançamento, com o clipe lindo que fizemos e com finalmente poder dividir esse som com todo mundo", comenta Gabriel Maqui sobre o trabalho.

"Estou muito feliz com o resultado, gosto muito do clipe. É bom experimentar algo pela primeira vez e perceber que tem muito prazer na execução", conta o diretor do clipe Bruno Fagundes.



Gabriel é o primeiro artista a ser empresariado por Paulo Pimenta, na bpmcom - agência que assina a comunicação de Anitta, Thiaguinho, Pedro Sampaio, Luan, Maria Rita e MC Guimê. "O Gabriel é um cara com um talento indiscutível e eu tenho muito orgulho de estarmos trilhando esse caminho juntos. Ele é o primeiro artista que a bpmcom tem como talento e não poderia ser melhor. Para "Fica" trouxemos uma equipe impar de amigos e parceiros. André Nicolau assina as fotos de divulgação e Bruno Fagundes dirige o clipe com sabedoria e uma sensibilidade que resultou em um filme lindíssimo. Estamos muito animados com esse lançamento", explica Paulo Pimenta.