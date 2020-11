Arnaldo Baptista Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/11/2020 13:12

O ex-mutante, Arnaldo Baptista, vai se desfazer do casaco vermelho, inspirado nos uniformes militares do Império Britânico do século XIX, que Jimi Hendrix e Mick Jagger também tinham nos respectivos armários. No início do mês de outubro, o músico anunciou a rifa do modelo e explicou para seus seguidores que a ação era 'uma necessidade de sobrevivência''.

“Num sentido, de comprar e trilhar, eu compartilho, uma ‘Battle-Dress’ inglesa. Para, desapegar ‘das coisas materiais’, que me dão prazer”, escreveu Arnaldo sobre a rifa, que está em um site específico. Arnaldo colocou 2000 mil números e cada um no valor de R$ 50. Até a amanhã deste domingo (1), restam 812 números. O cantor espera vender todos para anunciar o vencedor do sorteio.