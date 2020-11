Joãozinho King Divulgação/Fred Pontes

Por O Dia

Neste sábado (31), na noite de Hallowen, o empresário Joãozinho King, proprietário do Camarote King no Carnaval da Sapucaí comemorou seu aniversário em sua mansão localizada no Condomínio Novo Leblon, na Barra da Tijuca. Muitos convidados entraram no clima e foram fantasiados inclusive o aniversariante que estava com maquiagem tipo caveira. A animação empolgou o aniversariante, que cantou e estreou como DJ ao lado de sua irmã, Lilian. Vários famosos estiveram presentes na festança.