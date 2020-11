Lucas Selfie Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/11/2020 17:42

Lucas Selfie tem poder das chamas do lampião nas mãos nesta semana. O influenciador venceu a 'Prova de Fog'o em disputa com Jojo Todynho e Lidi, na tarde deste domingo (1), em 'A Fazenda'. O peão chegou à sede do reality show já com o lampião nas mãos e comemorou junto a outros integrantes que estavam na sala, à espera do vencedor.