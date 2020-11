Cybelle Costa e Tom Veiga se separam após oito meses de casamento Reprodução Internet

Publicado 01/11/2020 17:48 | Atualizado 01/11/2020 19:56

O ator Tom Veiga, intérprete do Louro José no programa 'Mais Você', da TV Globo, morreu neste domingo (1) no Rio. Aos 47 anos, ele foi encontrado morto em sua casa na Barra da Tijuca.

A coluna soube que o ator estava bastante depressivo por conta da separação recente com Cybelle Hermínio Costa após oito meses de união. Ele tinha casado com Cybelle dois anos após se divorciar de Alessandra Veiga, com quem ficou por 14 anos e teve uma filha.

Recentemente, o 'Louro José' testou falso-positivo para a Covid-19 e fez Ana Maria Braga alertar para os telespectadores sobre a continuidade da pandemia. A apresentadora sabia que Tom andava depressivo e pediu para ele ir morar em São Paulo, mas ele não queria sair de sua casa no Rio.

Tom trabalhou com Ana Maria Braga por mais de 20 anos. O papagaio foi criado pela apresentadora quando ainda comandava o programa 'Note e Anote', na Record. Em depoimento ao 'Memória Globo', ela revelou o motivo de ter criado o personagem . "Precisava ser um bicho que falasse, que interagisse comigo, mas não podia ser cachorro, porque cachorro não fala, passarinho não fala. E, por eliminação, decidimos pelo papagaio. Eu tinha um em casa chamado Louro José", lembrou Ana Maria Braga.

Diversas pessoas foram testadas para manipular o fantoche, mas quem ficou com o papel desde o início foi Tom Veiga, que era assistente de estúdio da Record. Um dia, Veiga pegou o Louro José e brincou com os colegas. Ana Maria, então, o viu e convidou para fazer ao vivo no dia seguinte.