Por O Dia

Publicado 01/11/2020 19:28 | Atualizado 01/11/2020 20:52

Ana Maria Braga usou as redes sociais para lamentar a morte do intérprete de Louro José, Tom Veiga . "Perdi meu parceiro de todo dia, meu amigo, meu filho. O Tom era um menino de sorriso solto, sempre alegre, com um humor único e talentoso demais. A fragilidade da vida nos pegou mais uma vez de surpresa e me deixou completamente sem chão. O momento agora é de oração".

O ator Tom Veiga, intérprete do Louro José no programa 'Mais Você', da TV Globo, morreu neste domingo (1). Aos 46 anos, ele foi encontrado morto em sua casa na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Segundo a assessoria de Ana Maria Braga, a apresentadora soube da morte de Tom Veiga enquanto estava na estrada, retornando de sua fazenda na cidade de Bofete, no interior de São Paulo, para sua casa na capital paulista.

Até a última atualização desta reportagem, a causa da morte não havia sido divulgada. De acordo com informações da 16ªDP (Barra da Tijuca), o caso está em investigação. A perícia de local foi acionada.

Tom foi escolhido como intérprete do boneco em 1996, quando Ana Maria ainda estava no comando do 'Note e Anote', na Record. Ele era assistente de estúdio e um dia, Veiga pegou o Louro José e brincou com os colegas. A apresentadora, então, o viu e convidou para fazer ao vivo no dia seguinte.