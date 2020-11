Alexandre Côrrea Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/11/2020 05:00

Alexandre Corrêa, marido da apresentadora Ana Hickmann, moveu o céu e a terra para derrubar o perfil de uma seguidora com o nome de Ionete Soares. A internauta chamou de 'assassino' o irmão do empresário, Gustavo Corrêa, que atirou em um fã de Hickamann há 4 anos dentro de um quarto de hotel, em Belo Horizonte. "Louca e doida varrida. Vou me empenhar para banir sua conta do Instagram!", avisou Alexandre, que conseguiu o apoio de várias pessoas e o perfil foi mesmo banido da rede social.