Publicado 02/11/2020 05:00

A coluna soube que Perlla foi convidada a se retirar do corpo de jurado do programa 'Canta Comigo', da Record, antes de terminar as gravações da atração, na semana passada. A cantora teria saído por quebra de contrato, já que fez várias lives da Bigo escondida nos bastidores e, no compromisso assinado previamente, havia a proibição de vídeos. Também não era permitido a divulgação de produtos. Para explicar a saída de Perlla, um dos diretores contou para os outros jurados, que a funkeira tinha caído no banheiro e machucado a cabeça.

Perlla negou a expulsão, através de sua assessoria, e explicou que o seu afastamento da atração foi motivado pelo resultado positivo do noivo, Diogo Bottino, no teste do coronavírus. "Eu e Diogo fizemos testes para a Covid-19 e o meu deu negativo, mas o resultado dele foi positivo. Para a segurança de todos e para proteger aos meus colegas e toda produção do programa, tive que me afastar, ficar isolada e não pude retornar", contou.