Por O Dia

Publicado 02/11/2020 05:00

Desde que a pandemia começou, em março, Ivete Sangalo saiu do luxuoso apartamento no Corredor da Vitória, Salvador, e foi morar com a família em sua casa na Praia do Forte, no município de Mata de São João, a 60 Km da capital baiana. O que era temporário acabou virando definitivo. A cantora decidiu morar de vez no local e agora procura um terreno para investir em um projeto educacional.

Ivete quer construir uma escola americana para que os três filhos, Marcelo, Mariana e Helena, estudem no espaço. Além disso, a cantora pretende ser uma das sócias do estabelecimento como um investimento a mais na sua bem-sucedida carreira de empresária. Ela é dona da IESSI Music Entertainment, considerada um dos maiores grupos de entretenimento do Brasil.

No início do ano, a casa de praia tinha passado por uma reforma coordenada pela arquiteta e sobrinha de Ivete, Barbara Becattini. O imóvel ficou três vezes maior do que já era em um terreno de 800 metros quadrados. Desde que a mansão virou residência oficial dos Sangalo, Ivete tem sido vista cm frequência surfando na praia na companhia do filho, Marcelinho. Recentemente, ela até ajudou no resgate de uma criança que estava se afogando.

A coluna procurou a assessoria da cantora baiana, que deu a seguinte resposta sobre o novo investimento da baiana: "Como sempre, Ivete não fala de vida pessoal".