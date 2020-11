Luciana Gimenez recebe Lorenzo e Lucas no 'By Night' Wellington Marques/Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/11/2020 05:00

O Luciana By Night desta terça-feira (3) traz uma surpresa especial para Luciana Gimenez. Quando chegou para apresentar seu programa, a apresentadora da RedeTV!, se deparou com os filhos Lucas e Lorenzo no palco comandando a atração. O programa especial será para comemorar o aniversário de Luciana e, além de muita risadas, promete brincadeiras como a apresentadora mostrando objetos de sua infância para os filhos. Quem assistiu às gravações garante de Lorenzo, filho da apresentadora com Marcelo de Carvalho, tem vocação para apresentador