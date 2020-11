Mc Kekel Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/11/2020 05:00

Lançada no último dia 23, o clipe de 'Ela tá podendo', uma parceira entre Mc Kekel, Mumuzinho e Maiara e Maraisa foi a mais assistida no YouTube pelo maior canal de música do mundo, o 'Kondzilla', nas últimas 24 horas. O vídeo já conta com mais de 38 milhões de reproduções, segundo informa o siteKworb. "Posso dizer que a melhor coisa do mundo para a música é poder fazer essa junção de gêneros. A faixa foi gravada de forma separada, em estúdios diferentes, mas no clipe estávamos todos juntos. Foi a coisa mais gostosa da vida", disse Mc Kekel à coluna.