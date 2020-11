Biel e Tays Reis Reprodução

Uma tarde festa em 'A Fazenda' e Biel e Tays Reis tiveram uma pequena discussão nesta segunda-feira (2). Tudo começou quando cantora pediu bebida a Biel, que negou. Irritada, a peoa confrontou o cantor, o chamando de 'egoísta'. Após uma pequena discussão, ela acabou se afastando, enquanto ele ficou sentado, rindo da situação, a chamando de 'marrenta' na festa 'Sunset Party'.

Tays saiu resmungando e reclamou do boy: "Dá vontade de murrar o copo na cara (dele) mesmo. Já que quer beber, bebe, car****. Mas, Deus não vai deixar eu fazer isso". Biel ficou surpreso com a afirmação. "De novo?", questionou. "Eu já fiz isso?", perguntou ela sem entender direito. Em uma briga com a ex-mulher Duda Castro, a influencer quebrou um copo de vidro na cara do cantor há dois anos.