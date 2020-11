Maria Lina e Whindersson Nunes Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/11/2020 17:58 | Atualizado 02/11/2020 18:12

Maria Lina, novo affair de Whindersson Nunes, postou uma foto dos dois juntos pela primeira vez, na tarde desta segunda-feira (2/11), no Instagram, mas depois apagou. Só que já era tarde. Vários fã-clubes do humorista resgataram o clique. Na legenda da imagem, ela colocou apenas a figurinha de um coração.

Estudante de Engenharia Civil, Maria Lina é catarinense de Blumenau e acompanha Whindersson em uma viagem para as gravações de uma série do piauiense. Os dois encontram- se no Jalapão agora, mas estavam em Manaus, capital do Amazonas.