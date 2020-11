Hariany Almeida e DJ Netto reprodução instagram

Por O Dia

Publicado 03/11/2020 05:00 | Atualizado 03/11/2020 08:45

Desde que a ex-BBB Harany Almeida e o DJ Netto terminaram o namoro os burburinhos em torno do fim do relacionamento não param de circular na internet. Esta coluna então resolveu apurar os bastidores desta separação e descobriu que a relação já vinha muito desgastada por conta dos ciúmes em excesso da parte de Netto.

fotogaleria

Publicidade

Segundo pessoas ligadas ao ex-casal, Netto não curtia muito as viagens que Hari fazia e ainda faz a trabalho e, por conta disso, os dois viviam se desentendo. Mas, apesar de eles terem se desentendido algumas vezes devido aos ciúmes de Netto, o relacionamento terminou em comum acordo e de forma amigável, tanto que os dois anunciaram a decisão aos fãs rasgando elogios um ao outro.

No entanto, pouco tempo após anunciarem o término, Hariany parou de seguir Netto no Instagram, deixando os fãs do ex-casal intrigados. Uma fonte ligada à Hari diz que ela ficou chateada ao descobrir que o ex desconfiava que ela pudesse tê-lo traído enquanto ainda estavam juntos. Depois dela foi a vez de Netto retribuir o unfollow. Xiii! Mas pra onde foram aqueles discursos super carinhosos do anúncio do término?

Publicidade

Neles, um agradecia ao outro pelo tempo que passaram juntos. "O que eu tive a oportunidade de amadurecer e evoluir eu não consigo por em palavras", escreveu Netto em trecho de seu texto. Já Hari disse que no tempo em que ficaram juntos fizeram muito bem um ao outro e ainda se mostrou disposta a manter uma amizade: "Sempre estarei torcendo por você. Agora não mais como namorada e sim como amiga".