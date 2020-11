Luísa Mel e Agustin Fernandez Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/11/2020 05:00 | Atualizado 03/11/2020 08:45

Bandeira branca entre a apresentadora Luisa Mell e o maquiador Agustin Fernandez. Depois de um bate-boca no Instagram e até ameaças de processos de ambos os lados, a dupla sentou para conversar e tudo ficou em paz. "Antes de eu contar sobre o encontro eu quero pedir uma coisa. Na hora que for emitir uma opinião, por favor, pense em nada que for polêmico, nada que possa ferir outras pessoas. Pense também até onde é válido querer ter sempre a razão", começou Augustin na explicação sobre o fim do desentendimento com a Luisa Mell. "Foi incrível. Me desculpei com ela porque eu questionei o trabalho, a pessoa e o marido dela de maneira irresponsável e a Luisa foi maravilhosa. Estou estarrecido com o casal incrível e demos por encerrada a confusão. Acabou.", explica Agustin.

No final de agosto, Luisa parabenizou Michelle Bolsonaro por ter adotado dois animais, mas ao mesmo tempo questionou por qual motivo ela não respondeu por que o ex-assessor do deputado Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, depositou R$ 89 mil em sua conta. Agustin não gostou da alfinetada e saiu em defesa da primeira-dama, sua cliente: "Víbora, pra onde vão os recursos que recebe através do Instituto?", perguntou. Luísa então fez a tréplica: "Mas foi você quem ganhou festa com dinheiro público do Palácio da Alvorada", rebateu. Só que o maquiador voltou a provocá-la relembrando uma notícia em que o marido da apresentadora estava supostamente envolvido em uma fraude da Prefeitura de São Paulo, no valor de R$ 70 milhões, em 2011. "Amigaaaaa, cadê os R$70 milhões?" Ameaças de processos rolaram, mas nem chegaram aos tribunais e , segundo o maquiador, a dupla está numa boa.