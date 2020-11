DJ RD e Mc MM nos bastidores do clipe de 'Sarradão' Suburbano

Por O Dia

Publicado 03/11/2020 05:00

Depois de conquistar o Brasil com o hit 'Só Quer Vrau', Mc MM e DJ RD repetem a dobradinha musical no clipe 'Sarradão', sua nova música de trabalho. A produção foi gravada num salão de festas em São Paulo, e está disponível no canal 'Kondzilla', no YouTube. Ao que tudo indica, vem mais um sucesso com a assinatura dessa dupla por aí!