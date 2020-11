Rafa Vitti e Tatá Werneck Reprodução

Por O Dia

Tatá Werneck perde um amigo e até o marido, mas não deixa de zoar quem está ao seu lado. Na comemoração do aniversário de Rafa Vitti nesta terça-feira, o ator deu seu primeiro pedaço de bolo para a mulher, que recusou e explicou em seu Instagram o motivo:"Ganhei o primeiro pedaço, mas devolvi. Você sabe que não como doce. Você não repara em mim. E aí começa a DR", brincou ela, que tem uma filha, Clara Maria, de 1 ano, com o ator, que completou 25 anos. Tatá é 12 anos mais velha.



Em tom de brincadeira, a humorista disse que Rafa não repara nela e que esse é um motivo para começar uma discussão no relacionamento. O ator então comentou o post com emojis de coração e de risada.

Mais cedo, a humorista postou homenagens para o marido para celebrar a data: Hoje é aniversário do homem que eu amo. Do pai da minha filha. Do meu companheiro (quis especificar pra vocês não saírem chutando nomes). Ele realizou meus maiores sonhos. Ele é simples. Ele é lindo. Ele é prestativo. Ele sempre acorda como se tivesse devendo no banco. Ele olhando o mar e poesia. Temos sorte em ter você com a gente",

