Luana Piovani Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/11/2020 21:06 | Atualizado 02/11/2020 21:09

Luana Piovani resolveu falar sobre os boatos que estaria no topo da lista do diretor Boninho para integrar o elenco do 'BBB 21'."Essa história do 'BBB' está hilária, hilária. Realmente se eu entrasse naquele reality ia ser um bafo, mas eu teria que entrar de chicote com direito a um requinte de tortura e acho que só. Um bom chicote com requinte de tortura estava bom".