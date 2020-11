Bianca Rinaldi e Deh Bastos Divulgação/Montagem

Por O Dia

Publicado 03/11/2020 16:45 | Atualizado 03/11/2020 18:14

A atriz Bianca Rinaldi, estrela do ‘Musical ‘Silvio Santos Vem Aí’', segue com outros projetos na quarentena. Além da série de humor, ‘Home Office’, que é toda gravada de sua casa, a artista resolveu mostrar para o público o seu lado de apresentadora. ‘Você Pode Escutar’? é o nome do projeto, uma reflexão sobre as nossas percepções entre ouvir e escutar as questões existenciais que nos cercam todos os dias e com as temáticas trazidas, por meio de convidados. Para a estreia do programa nesta quinta-feira (5), às 21h no Instagram, Bianca irá conversar com Deh Bastos, que é consultora antirracista e co-fundadora do projeto ‘Criando Crianças Pretas’

Deh estará durante todo o mês de novembro no Instagram de Bianca, conversando sobre racismo estrutural, crianças racistas, a escola e o racismo e, também, como criar crianças antirracistas. “O racismo no Brasil é um aprendizado e começa justamente na infância. Precisamos de forma urgente e inadiável conversar com as crianças sobre questões raciais. Dizer que “somos todos iguais” é um desserviço a educação de nossas crianças’’, comenta Deh.

Publicidade