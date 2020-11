Solange Almeida e Monilton Moura Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/11/2020 17:25 | Atualizado 03/11/2020 17:45

Solange Almeida voltou a causar nas redes sociais ao falar sobre a sua relação com o namorado, Monilton Moura. A cantora respondeu aos fãs as perguntas sobre as intimidades do casal e revelou que não só as noites, mas os dias são quentes para a dupla. "Fazemos no claro, no escuro, de manhã, de tarde, de noite, fazemos toda hora, de todo jeito, em todo canto", disparou ela, que também foi apontada pelo namorada como mais ciumenta do que o próprio empresário.

Solange Almeida e o namorado na cama Reprodução

Solange e o empresário estão juntos desde junho, mas se conheceram em 2015 e chegaram a namorar um ano e meio, na época sem assumir publicamente a relação. Questionada também pelos seguidores sobre casamento e filhos, Solange adiantou: "Tudo está nas mãos de Deus e que no tempo certo vai acontecer". Sol é 16 anos mais velha que o namorado e revelou que tinha 'preconceito' e 'vergonha' pela diferença de idades.