Rafa Kalimann Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/11/2020 18:00 | Atualizado 03/11/2020 18:14

Rafa Kalimann resolveu se manifestar após a resolução do caso de Mariana Ferrer ser divulgada nesta terça-feira (3). A influencer ficou nua em sua rede social contra a sentença de 'estupro culposo' e pediu Justiça. "Não importa como me visto, como escolho estar, se bêbada, se sóbria, se vestida ou nua. Não importa onde estou, com quem estou, não importa a pose, a foto. NÃO IMPORTA porque NÃO É NÃO! Nós temos o direito de respeito e segurança!", começou Rafa no desabafo e completou: "Covardia, vergonha. Chega de assédio, de agressão e de desrespeito! Estupro culposo não existe, o que existe é vergonha!".