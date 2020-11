Eliminados de 'A Fazenda' na 'Hora do Faro' Reprodução

O quadro do 'A Hora do Faro' em que os eliminados da 'Fazenda' são entrevistados tem dado muita dor de cabeça à produção do programa. Isso porque o tal protocolo de segurança só funciona quando as câmeras estão ligadas. Antes do 'valendo' todo mundo se abraça, se beija... Como se não houvesse Covid-19. Os produtores ficam loucos pedindo para que eles não se beijem, não se abracem... Em vão.