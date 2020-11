Bruno Diegues, ex-vocalista do Jeito Moleque, está de volta ao cenário musical Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/11/2020 05:00

No último fim de semana, Bruno Diegues, ex-vocalista do Jeito Moleque, reuniu alguns amigos em sua cobertura localizada em São Paulo, para a gravação do clipe de 'Hoje a Noite é Nossa'. O cantor volta aos palcos depois de quatro anos afastado do cenário musical. Em seu retorno, o artista investe no pagode, ritmo que o consagrou e um dos grandes incentivadores nesta nova fase é o jogador do time do São Paulo, Daniel Alves, que aposta no sucesso de Bruno Diegues. No projeto #10Antigas, Bruno canta os dez maiores sucessos de sua carreira.