Por O Dia

Publicado 04/11/2020 05:00 | Atualizado 04/11/2020 08:28

Pedro Scooby conversou com a coluna sobre o furto de suas pranchas de surfe em Portugal. "A casa ainda estava sem câmeras. Já fui na polícia, mas não tem nenhuma novidade até agora", disse o surfista. Scooby calcula que teve um prejuízo de cerca de R$ 100 mil com o furto das pranchas.

A casa que Pedro Scooby mora com a mulher Cíntia Dicker em Cascais, foi assaltada na última segunda-eira (2). O surfista usou os stories do Instagram para relatar o ocorrido. "Hoje acordei aqui em Cascais e roubaram minha casa nessa madrugada e levaram, simplesmente, todas as minhas pranchas, minhas roupas de borracha, mala, levaram várias coisas. Eu que pensei que estando em Portugal, trazer meus filhos para cá fosse encontrar a paz e ter uma tranquilidade e segurança e tudo mais, acordei com essa notícia […] Se eu estou magoado? Não, estou só decepcionado, porque é triste saber que a gente vive num mundo assim”.