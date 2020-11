Luiza Ambiel e Cartolouco Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/11/2020 20:03 | Atualizado 03/11/2020 20:21

Luiza Ambiel resolveu participar do joguinho de perguntas e respostas com os seguidores do Instagram e confessou que pensou em ter um romance com Lucas Strabko, o Cartolouco, fora do reality 'A Fazenda'. Mas, ficou chateada com o jornalista por ele ter exposto conversas dos dois. Ao ser questionada se perdoaria e ficaria com ele, ela foi sincera: “Eu não sei. Isso porque ele fez algo que me deixou chateada. Ele postou as nossas conversas e mostrou áudio no [programa do Rodrigo] Faro sem dar um toque. Eu falo demais e fiquei roxa de vergonha”.

Os dois foram convidados para o Programa 'Hora do Faro', da Record, em que Cartolouco pediu Luiza em namoro com buquê de flores e poema. Na ocasião, eles até trocaram um selinho, e a atriz havia dito que pensaria em dar uma chance a ele fora da casa.