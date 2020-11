Pericles (Eri Johnson) em 'O Figurante', da Record TV Blad Meneghel/Record TV

Por O Dia

Eri Johnson quase participou do 'BBB20'. Ele confirmou que só não entrou no reality da Globo porque estava confirmado no projeto ‘Emoções’, o cruzeiro do cantor Roberto Carlos. O ator revelou que ainda não recebeu nenhum convite para a edição do ano que vem, mas abriu o coração sobre a possibilidade de entrar na casa mais vigiada do Brasil. “Vou ter que pensar muito. Agora preciso pensar”, assumiu.

Os negócios são os obstáculos para Eri. Ele abriu recentemente em sociedade com Orlando Moraes, marido da atriz Gloria Pires, um bar musical em Goiânia, e ainda comanda um programa de rádio na capital de Goiás. O ator não esconde que está empolgado com o bar mesmo na pandemia “Público reduzido, todos sentados, álcool gel em todas as mesas e controle do uso de máscaras. Estamos levando da maneira mais respeitosa e responsável possível”, ressaltou em entrevista ao portal da Band.