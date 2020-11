Lívia Andrade Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/11/2020 21:25 | Atualizado 03/11/2020 21:32

Desde que saiu do SBT no início de outubro, após não ter seu contrato renovado com a emissora de Silvio Santos, Lívia Andrade só quer saber de curtir suas 'férias'. A apresentadora anda badalando por aí e publicando vários cliques. Os mais recentes, ela resolveu causar nas redes sociais com um maiô rosa cavado se refrescando dentro da piscina de sua casa. Na foto, Lívia, que também é atriz, empina o bumbum e ganha elogios dos seguidores. "Isso que é um corpo !", elogiou um internauta e o segundo completou: "Que maravilhosa. Fora os adjetivos de 'perfeita', 'linda', 'serei' e 'gata'.