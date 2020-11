Pedro Henrique Müller e o marido Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/11/2020 21:44 | Atualizado 03/11/2020 22:01

O ator Pedro Henrique Müller, que viveu o soldado homossexual Otávio da novela Orgulho e Paixão, da Globo, e que também estrelou o primeiro beijo gay de uma novela das 18h, usou as redes sociais para se queixar de homofobia dos internautas todas as vezes que posta foto com o marido, Marcello Talone. Ele ainda contou que perde seguidores. "Sempre que eu posto fotos com o Marcello os meus seguidores despencam. É surreal isso. Ok ser gay, só não poste fotos com seu marido pelo amor de deus", desabafou ele.