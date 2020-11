Paulinho do Roupa Nova Reprodução da internet

03/11/2020

Paulinho, vocalista do Roupa Nova, testou positivo para Covid-19. De acordo com a nota oficial publicada pela banda nas redes sociais, o cantor está internado e em processo de recuperação. "Há 60 dias o Paulinho vem se tratando e se recuperando de um transplante bem-sucedido de medula óssea. Neste período, ele também acabou sendo infectado pela Covid-19", explica a nota divulgada no perfil do Roupa Nova no Instagram.

Informamos que o Paulinho segue em recuperação, mas passa bem. Continuamos com pensamentos positivos para que ele se junte a gente novamente o mais breve possível", diz a legenda a publicação. O cantor voltou a ser internado na última quinta-feira (29), após receber alta durante a recuperação do transplante. O músico está sendo tratado no Complexo Hospitalar de Niterói (CHN), no Centro.