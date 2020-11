Adriana Bombom e a mãe, dona Ernestina Divulgação

Publicado 04/11/2020 08:42

Adriana Bombom, que nos últimos tempos vinha fazendo sucesso em seus stories com sua mãe, está passando por um drama pesado nos últimos dias. Ao retornar para Paty do Alferes, cidade onde mora, Dona Ernestina contraiu o Covid-19 e está internada na UTI.

A mãe de Bombom não havia manifestado mal-estar, mas na última sexta-feira (30) disse para a filha, por Whatsapp, que estava com muita tosse. Sentindo que poderia ser grave, Bombom imediatamente pediu para que parentes que moram na mesma cidade, levassem sua mãe ao médico. Ao ser constatado que ela estava com o coronavírus, Dona Ernestina foi direto para a UTI do Hospital Universitário de Vassouras, onde está recebendo o tratamento.

Bombom está bastante triste e preocupada, mas disse estar recebendo muito apoio moral e mensagens de amigos. Bombom também tem recebido mensagens de carinho de outros artistas como humorista Pedro Manso, do grupo das Paquitas e até de Xuxa Meneghel. Na tarde desta última terça-feira (dia 3), Adriana Bombom ficou muito comovida com uma oração ofertada por Elba Ramalho numa live que a cantora faz no Instagram, rezando o terço da misericórdia para sua mãe.