Publicado 04/11/2020 11:37 | Atualizado 04/11/2020 11:52

Maria Lina, novo affair de Whindersson Nunes, nem bem tornou seu perfil público nesta terça-feira (3) e já privou sua conta no Instagram para novos seguidores novamente. Mas antes de fechar o perfil de novo, a catarinense chegou a bloquear os comentários em suas fotos, após alguns internautas começarem a especular, tanto no Twitter quanto no Instagram, que a catarinense estivesse com Whindersson para conseguir fama e por isso resolveu deixar o perfil público.

Ainda ontem à noite, Luísa Sonza mandou um recado aos seus fãs pedindo que eles não ataquem outras mulheres. "Aos meus fãs: não ataquem outras mulheres. Vocês sabem o que eu passei e passo (com ataques na internet). Não façam igual fizeram e fazem comigo", escreveu a cantora no Twitter.

Aos meus fãs: NÃO ataquem outras mulheres, vcs sabem o que eu passei e passo, NÃO façam igual fizeram e fazem cmg. — Luísa Sonza | #FRienDdESemAnA (@luisasonza) November 4, 2020

A Maria Lina affair do Whindersson já foi até verificada no instagram! Incrível. Depois não quer que a gente fale que as meninas só namoram com ele por fama. — narah (@narablind) November 3, 2020