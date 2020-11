Biel e Mirella na festa da 'Fazenda' Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 04/11/2020 12:19 | Atualizado 04/11/2020 12:21

Depois que os fãs de Mc Mirella e Stefani Bays conseguiram mudar o curso do jogo em 'A Fazenda', por conta do carro de som que enviaram para passar um recado à funkeira, a Record TV adotou novos métodos para fiscalizar as peripécias dos fãs dos peões que ainda seguem confinados. Na manhã desta quarta-feira (4), os fãs do Biel mandaram um carro com um paredão de som para passar uma mensagem de apoio ao funkeiro. No entanto, o veículo, mesmo coberto por uma lona que escondia o paredão de caixas de som, acabou sendo interceptado e barrado pela segurança do reality.

A novidade é que, de acordo com áudio que seria da equipe que organizou o envio do carro de som, a emissora agora trabalha com um drone para fiscalizar a circulação de veículos suspeitos. No áudio, um rapaz diz que o drone tem auxiliado na inspeção do entorno da sede. "Eu estava agora mesmo em ligação de vídeo com o cara do carro de som. Como vocês podem ver, ele estava ao lado da Fazenda com o carro de som com lona. Na hora que ele estava tirando a lona para mandar o som pro Biel, chamar atenção na casa e colocaram música e a segurança foi em cima dos caras. Foi uma experiência única. O drone é da Record para poder identificar o carro de som naquela rua sem saída."

Procurada para falar sobre o drone, a assessoria da Record TV não se manifestou até o fechamento desta nota.

SOBRE O DRONE E CARRO DE SOM (VAZARAM O ÁUDIO) pic.twitter.com/Y0DV2Xt3mO — INFO Sterella (@bsSterella) November 4, 2020

