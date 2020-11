Thaila Ayla Reprodução

Por O Dia

Thaila Ayla nunca escondeu que teve uma vida bem difícil no início de sua carreira e, nesta quarta-feira (4), ela voltou a lembrar como fugiu de casa, em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, ainda na adolescência e deixou tudo para trás. A atriz contou que sempre teve problema para despedidas e que não contava para as pessoas onde estava.



"Aprendi a bloquear meus sentimentos desde muito pequena, preferia não sentir para não sofrer depois, preferia não criar laços pra que não houvessem despedidas por onde eu passei. Talvez seja por não ter tido a chance de me despedir quando com 15 anos fugi de casa no interior de São Paulo para tentar a vida na cidade grande. Entrar num ônibus sozinha para nunca mais voltar, deixando para trás a família, a escola, os amigos, tudo o que conhecia rumo ao desconhecido, a solidão, ao perigo, a fome, a tristeza e, tantas vezes, a desesperança", começou.



A atriz revelou que perambulou pelas ruas de São Paulo e, por anos, viveu sem a previsão de quando poderia ver a minha família de novo. "Assim fui levando a minha vida por anos, fechada, fazendo o possível para endurecer meu coração, tentava falar o menos possível com a família para não sofrer, tentava ir cortando todo laço afetivo porque ser sozinha me parecia ser mais fácil naquele momento. Me fechando para amizades, para tudo e absolutamente todos, os que conseguiam se relacionar comigo sempre tinham menos da metade de mim e quando ultrapassavam esse lugar eu logo tratada de destruir tudo porque não sabia lidar com a possível perda que na minha cabeça tinha data pra acontecer", explicou.



Ela completou que passou a entender que ser sozinha é ruim demais e que não vale a pena viver sem a dor da despedida, sem os laços sentimentais. "Entregar só metade de você faz com que você só viva e receba pela metade e que metade é pouco demais, que merecemos tudo inteiro, que transbordar é a melhor sensação do mundo. Esse texto é pra todos que escolheram estar do meu lado nessa trajetória mesmo tendo tão pouco de mim por tanto tempo, me ajudando a enxergar a beleza de ser inteiro. Amo vocês", finalizou Thaila.