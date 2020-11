O antes e depois de Lady Chokey Divulgação

Na contramão da maioria dos brasileiros, a gamer trans Lady Chokey virou a chave e começou a se cuidar mais durante a quarentena. Ela eliminou nada mais, nada menos, que 54kg. E quem pensa que parou por aí está muito enganado. A influencer ainda planeja se submeter a algumas cirurgias plásticas. Ela, que já se submeteu a uma abdominoplastia, na qual retirou mais de 7kg de pele, segue com uma alimentação regrada e acompanhamento profissional. Lady comemora suas escolhas que a fizeram melhorar sua qualidade e ainda adiantou quais os novos procedimentos previstos para fazer.

"Minha atitude foi determinante e hoje vejo que estava certa ao olhar no espelho e ver como eu emagreci. Minha alimentação é rica em frutas legumes, proteínas e zero açúcar. Já estou fazendo acompanhamento com uma nutricionista e fiz a cirurgia de abdominoplastia. Mudei pela pandemia, pela saúde e pela minha vida! Hoje, meu peso é 137 kg. Eu tenho 1,90 de altura . Antes eu pesava 191 kg e no final de novembro farei mais uma cirurgia de retirada de pele dos seios e braços, lipoaspiração das costas e enxerto no bumbum. Não vejo problema algum em mudar para melhor, não é questão de me encaixar em padrões, é questão de me sentir bem comigo mesma e, nesse caso, a minha saúde estava em jogo. Então eu uni o útil ao agradável", disse a influencer.