Mari Bridi, Rafael Cardoso e os filhos Reprodução

Por O Dia

Casada há 13 anos com o galã da Globo, Rafael Cardoso, a influenciadora Mari Bridi volta e meia crítica a pressão estética sobre as mulheres e não esconde que é uma das vítimas dessa questão na sociedade brasileira. Depois de escrever vários textos referentes ao assunto, ela decidiu fazer um vídeo. Nas imagens, Mari abre a porta de casa para ser criticada por uma vizinha. "Eu não gostei do seu look hoje. Achei que você tá horrível. Vim aqui só para te dar minha opinião", afirma.



Na legenda, a mãe de Aurora e Valentim explicou o que quis dizer com a publicação. "Até onde eu saiba, quando a gente vai visitar a casa de alguém, não fica apontando 'defeitos'. A gente não comenta se não gostou da disposição dos móveis, se achou ruim a escolha do quadros ou opina que as almofadas do sofá não combinam entre si!", escreveu Mari, que sempre reclamou dos comentários ácidos partirem de outras mulheres.

"Essa falta de sororidade, esse olhar de julgamento e preconceito sobre a minha pessoa, vindo de outras mulheres, me deixava triste e me fazia questionar tudo. Me posicionar me libertou e me deu espaço para falar sobre o que eu realmente acredito. Que a mulher deve ser quem ela quer ser: magra, gorda, alta, baixa, loira, morena... Se ela está feliz com ela mesma e saudável, é só isso que importa", disse.



Publicidade