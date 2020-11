Ygor Marçal e Thiago Fragoso Reprodução

Por O Dia

O ator mirim Ygor Marçal está animado com as novas cenas de seu personagem Mosquito, em 'Salve-se Quem Puder'. Nesta quarta-feira (4), um flagra do menino ao lado de Thiago Fragoso, gravando nesse ‘novo’ normal, provou a alegria do menino de estar nos estúdios Globo atuando na trama de Daniel Ortiz