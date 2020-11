Rodrigo Constantino Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/11/2020 17:43 | Atualizado 04/11/2020 17:45

A Rádio Jovem Pan anunciou nesta quarta-feira (4), que o jornalista Rodrigo Constantino foi demitido do quadro de comentaristas da empresa após comentários a respeito do caso de Mariana Ferrer — as falas renderam muitas críticas e repercutiram negativamente nas redes sociais. Em nota, a Jovem Pan afirmou que acredita que "a vítima não deve ser responsabilizada pelos atos de seu agressor".

"Diante do ocorrido nesta quarta-feira em uma live independente promovida fora de nossas plataformas por um de nossos comentaristas, o Grupo Jovem Pan esclarece que desaprova veementemente todo o conteúdo publicado nos canais pessoais e apresentado nessa live. Reafirmamos que as opiniões de nossos comentaristas são independentes e necessariamente não representam a opinião do Grupo Jovem Pan. No caso de Mariana Ferrer, defendemos que a vítima não deve ser responsabilizada pelos atos de seu agressor, apesar do respeito que todos nós devemos ter às decisões judiciais. "Em consequência do episódio, na tarde desta quarta-feira (4/11) Rodrigo Constantino foi desligado de nosso quadro de comentaristas".

Sou muito grato por tudo que a Jovem Pan fez, pelo espaço livre, pela confiança. Foi um período de trabalho intenso, muitas conquistas e crescimento. — Rodrigo Constantino (@Rconstantino) November 4, 2020

Ânsia de vômito eu tenho de esquerdistas covardes que se dizem liberais e precisam "lacrar" perante a patota, e que sequer têm coragem de citar meu nome, talvez por medo de processo. Eu não justifiquei estupro algum; eu disse que se a mulher bebe e CONSENTE, não há estupro. pic.twitter.com/brLv9gmsB5 — Rodrigo Constantino (@Rconstantino) November 4, 2020

