Gabi Martins e Gui Napolitano Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 04/11/2020 17:54 | Atualizado 04/11/2020 18:11

Demorou, mas Gabi Martins finalmente assumiu que ela e o modelo Gui Napolitano estão juntos fora do 'BBB20'. Primeiro, a cantora, que lança, hoje, o clipe 'Covardia' no seu Canal no Youtube e no 'TVZ' do Multishow, reforçou aquela desculpa já manjada de que a relação entre eles era só amizade. Mas, pressiona daqui, pressiona dali... e ela abriu o jogo. "Estamos nos conhecendo melhor. Estamos nos permitindo a conviver melhor fora da casa e estamos abertos ao que vier. Rolam beijinhos (risos), mas não é namoro. É uma relação sem rótulos", admite.

Gabi ainda confirmou que as famílias já se conhecem e negou que não queira assumir o namoro com Gui. "Não teria problema de assumir uma relação se a pessoa tivesse 100% comigo e eu com ela. Neste momento, estou focada mesmo na minha carreira. Depois, vamos ver o que acontece", observa.

'Covardia' é uma das faixas do novo trabalho da cantora: um DVD que ela vai gravar em dezembro com mais 13 músicas inéditas e autorais. "Quando saí do 'Big Brother', eu compus 40 músicas e ando escrevendo mais canções. Ainda vamos ver e escolher o repertório, mas já adianto que tem letras de sofrência, tem de volta por cima, tem de amizades e outros temas. Tudo baseado em histórias reais minhas e de pessoas que eu conheço".

Gabi conta que 'Covardia' foi feita depois de uma dor de cotovelo por causa do Guilherme. "Quando eu saí do reality, eu queria encontrar com ele, mas ele disse que não estava confortável. Em seguida, ele me ligou de madrugada e decidimos não continuar. Fiquei com muita raiva e escrevi. Eu queria continuar, claro", entrega, aos risos.