Jaquelline Gabriel Correia

Por O Dia

Publicado 05/11/2020 05:00

Jaquelline investe na carreira de empresária do funk. A cantora não faz mais parte do elenco da Kondzilla Records e fez questão de deixar claro que a experiência na produtora foi impecável. Atualmente investindo em novos projetos, ela lançou uma música em parceria com o Mc Ozis. 'No Helipa' será lançada no canal 'Love Funk'. Além de amigos e parceiros de música, Jaque agora é empresária de Ozis. "Foi quase um ano de trabalho e carinho pelas pessoas que conheci na Kondzilla. Agora sou a mais nova empresária do Mc Ozis, um grande parceiro. Estou muito animada para essa nova fase e cheia de ideias", disse Jaque, que participou do 'BBB18'.