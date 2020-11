Tiee Divulgação

05/11/2020

O nome da mulher do cantor Tiee é Bárbara Murtha, mas duas mulheres andam espalhando por Niterói, São Gonçalo e adjacências que tiveram romances com o sambista e o detalhe é que os dois affairs aconteceram - segundo elas - ao mesmo tempo nos últimos cinco anos. Elas conversaram, calmamente, no último final de semana e se apoiaram na dor da traição. "Dói descobrir que estava há anos com uma fraude", disse uma delas, que se chama Bruna. A outra, Tamires, afirma que tem até um filho da sambista. "Ele registrou, mas não paga pensão", dedurou.

A coluna, que tem o áudio dessa conversa, procurou a equipe do cantor para saber se ele conhecia as duas mulheres e se teve mesmo um relacionamento extraconjugal com uma das duas. Ou com as duas, como elas afirmam. "O Tiee não tem ciência sobre essas alegações. Desse modo ele não tem nada a declarar"