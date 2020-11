Daniel Alves Van Campos

Por O Dia

Publicado 05/11/2020

O jogador do São Paulo e da Seleção Brasileira, Daniel Alves, já escolheu o destino para festejar a chegada de 2021. Ele vai marcar presença no Réveillon de Gostoso, na praia de São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte. O atleta com mais títulos no futebol mundial confirmou sua estadia na pequena Vila de Pescadores, onde irá acontecer a segunda edição da Casa Good Crazy, reunindo convidados e celebridades.



Além do anfitrião, a casa, assinada pela Fanfive, contará com atividades, esportes e muita música, acompanhando o ritmo e a programação do Réveillon de Gostoso, que acontece de 27 de dezembro a 2 de janeiro.