Lucas e Lorena Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/11/2020 18:47 | Atualizado 04/11/2020 18:47

Lucas Lucco já é um pai babão para o seu primeiro filho com Lorena Carvalho.Em seu perfil no Instagram, o cantor compartilhou um registro do rostinho do bebê, que está no seu quinto mês de gestação, tirado durante sessão de ultrassom. Aos seguidores, Lucas adiantou o que está por vir nos próximos meses. "Será que eu vou ser o tipo de pai que só posta foto do filho? (Risos) Hoje teve fotinha com quase 22 semanas", escreveu ele na legenda do clique que ganhou vários elogios dos fãs.