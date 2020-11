Anitta e Pedro Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 04/11/2020 20:06 | Atualizado 04/11/2020 20:49

Filho de Helena Ranaldi e do diretor Ricardo Waddington, Pedro fez 23 anos e despertou interesse de Anitta. Sim, a cantora fez um elogio a beleza do rapaz e admitiu o 'cobiçar mentalmente', mas acabou pedindo desculpas aos pais do jovem em publicação no Instagram. "Ai meu Deus, para que fui pegar nessa internet depois de tantos dias de detox? Mais um boy para gente cobiçar mentalmente. Perdão, Helena e Ricardo", escreveu a cantora. A coluna descobriu que Pedro tem namorada. Ela é atriz e se chama Samantha Heck Müller.