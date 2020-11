Luiz Carlos JR e Jaqueline Brazil Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 04/11/2020 21:22 | Atualizado 04/11/2020 21:54

Mais um casal surge nos bastidores da TV Globo. O narrador do Grupo Globo, Luiz Carlos Jr. está namorando a apresentadora do tempo no Hora 1, Bom Dia Brasil e Jornal Nacional, Jacqueline Brazil. Discretos, eles ainda não assumiram o romance publicamente, mas na empresa já se comenta o assunto em todos os cantos. Jacqueline até conheceu a filha de Luiz Carlos Júnior, fruto do casamento do narrador com a jornalista e apresentadora do Sportv, Janaina Xavier. Eles separaram em outubro do ano passado. Segundo o UOL Esporte, o novo pombinhos da casa estão juntos há cinco meses.