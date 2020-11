Waguinho Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 05/11/2020 12:02 | Atualizado 05/11/2020 12:04

Na semana passada, o cantor Waguinho deu entrada no Hospital Calren, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, onde passou por uma cirurgia de retirada de cálculo renal. No entanto, segundo a coluna apurou com fontes de dentro do hospital, nesta quarta-feira (4) ele voltou a ser internado na mesma unidade, após sentir fortes dores novamente. Waguinho foi operado novamente e se recupera bem. Ele está acompanhado por sua mulher, Fabíola.