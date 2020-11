Andressa Urach Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/11/2020 15:43 | Atualizado 05/11/2020 15:46

Andressa Urach voltou a atacar os ex-irmãos da igreja em suas redes sociais. Ela, que retomou a carreira de modelo e teve que deixar a Universal, em outubro, por conta das críticas, falou sobre o papel da mulher e acusou religiosos de compactuarem com "a queda e o retrocesso".



"A mulher cristã pode se amar sim. Pode se sentir linda sim. Pode curtir a vida sim. Os fariseus (religiosos) conjecturam com a queda e o retrocesso. São covardes, dissimulam santidade, mas são maldosos e infelizes. Carregam um fardo completo de dogmas e sacrifícios que desfiguraram a verdadeira simbologia do evangelho. Quero me sentir linda, terna, chique, elegante, trabalhar como modelo e continuar sendo uma mulher cristã, sem nenhum fardo pesado! Deus é leve, pesado é o olhar de quem nos condena. Jesus me faz livre para me amar e amar as pessoas a minha volta. Deus não precisa de uma imagem de santidade e sim de um coração em santidade. Seja livre com Jesus", escreveu na legenda de um vídeo em que aparece posando como modelo.