Cantor Sertanejo misterioso Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/11/2020 17:40

Uma dupla sertaneja famosa, que a primeira voz também é um dos maiores compositores do Brasil, reuniu uma galera especial numa festa que deu o que falar. A pool party aconteceu na véspera do feriado do Dia de Finado , 2 de novembro. O cenário foi uma belíssima piscina e, ao redor, todos os elementos necessários para a ocasião: coolers decorados, cadeiras de praia, mesinhas, bolas divertidas com modelos de flamingos e unicórnios, brinquedos aquáticos, copos coloridos, toalhas e boias com tons vibrantes, guarda-sóis e até máscaras de bichos.

Os anfitriões e os seus convidados entraram com tudo no clima de verão, mergulharam na piscina, brincaram e ouviram boa música. Mas que fique claro: para participar da festa, só era permitida a entrada em cena quem fez testes de Covid-19. Tudo levado à risca. Diversão garantida, mas com segurança.