Por O Dia

Post de Mel Soares Reprodução

Modelo Plus Size e digital influencer, Mel Soares usou as redes sociais nesta quinta-feira (5) para fazer uma desabafo sobre os ataques de gordofobia, que vem sofrendo nos últimos dias. "Parem de falar do meu corpo!”. É duro ver todos os comentários pesados que recebo. Eu preciso manter minha saúde mental para cuidar da minha família, do meu conteúdo na internet e trabalhar", disse Mel aos mais de 240 mil seguidores.